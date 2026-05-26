Alpini in Festa, tre giorni di musica e buona cucina

Tre serate all’insegna della musica, della buona cucina e dello stare insieme: da venerdì 5 a domenica 7 giugno torna “Alpini in Festa”, l’appuntamento promosso dal Gruppo Alpini “Ten. Gianfranco Polli” della sezione Ana di Domodossola, in programma all’area feste Prateria in Regione Nosere.

La manifestazione prenderà il via venerdì sera con apertura della cucina dalle 18.30, tra specialità alla griglia, salamelle e birra. Dalle 19.00 spazio anche al torneo di calcio balilla umano, accompagnato da un dj set che animerà la serata.

Sabato 6 giugno si proseguirà ancora nel segno della ristorazione tipica, con griglia, cucina tradizionale e trippa a partire dalle 18.30. Dalle 21.00 la festa entrerà nel vivo con la serata danzante accompagnata dall’“Arcobaleno Band”.

Anche domenica 7 giugno saranno protagonisti i sapori della tradizione con il servizio cucina attivo sia a pranzo, dalle 12.00, sia alla sera dalle 18.30. A chiudere la manifestazione sarà la serata musicale con “Lando Landi”, prevista dalle 20.30.

Durante tutta la festa sarà presente anche il Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al coperto.