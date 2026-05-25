Masera, tre giorni di musica con la Festa Campestre degli Amici di Casa don Gianni

Tre giornate dedicate allo stare insieme, alla musica e alla solidarietà agli impianti sportivi di Masera, dove da venerdì 29 a domenica 31 maggio si svolgerà la Festa Campestre degli Amici di Casa don Gianni, organizzata dall’Alternativa A… ETS.

L’iniziativa proporrà un ricco programma di appuntamenti pensati per tutte le età, con cucina aperta, musica dal vivo, laboratori creativi, attività all’aria aperta e momenti di aggregazione. Durante tutta la manifestazione saranno presenti anche mercatini e spazi dedicati all’intrattenimento.

La festa prenderà il via venerdì 29 maggio alle 18.30. Dalle 19 sarà attiva la cucina con griglia, panini con salamella, patatine e piadine, mentre alle 21 spazio alla musica con il dj set di Dj Ramada. Sabato 30 maggio la riapertura è prevista alle 9.30. Alle 10 si terrà una sessione di yoga con Vittoria, seguita dall’apertura della cucina per pranzo e cena con griglia e piada romagnola.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si svolgeranno laboratori creativi aperti a grandi e piccoli. La serata musicale inizierà alle 21 con il concerto della Voodoo Band, composta da Diego Sista alla voce, David Visin alla chitarra, Mauro Leige al basso e Luca Cirillo alla batteria. Domenica 31 maggio ultima giornata di festa ancora a partire dalle 9.30.

A pranzo saranno nuovamente attivi cucina, griglia e piada romagnola. Alle 14.30 è in programma il concerto dell’Orchestra Sottobosco dell’associazione Suoniamo, mentre alle 17.30 si terrà la Santa Messa presso Casa don Gianni. Gran finale dalle 21 con due appuntamenti musicali distinti: nell’area interna serata danzante con Ketty, mentre nell’area esterna “Lune di Sax… giocando con Riky” con Riccardo Minauro al sax, Franco Alberganti alla chitarra, Marino Mazzoni alla batteria e Davide Sartori al basso elettrico.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per sostenere i progetti portati avanti da Alternativa A… ETS e trascorrere alcuni momenti all’insegna della partecipazione e della solidarietà.