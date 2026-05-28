Il Carlo Felice di Genova chiude la stagione lirico-sinfonica con Sollima

Il Teatro La Fabbrica di Villadossola ospiterà venerdì 29 maggio l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, protagonista del concerto “Sollima Style”, diretto dal violoncellista e compositore Giovanni Sollima. L’appuntamento segna la chiusura della seconda stagione lirico-sinfonica promossa con la Fondazione Paola Angela Ruminelli.

La serata avrà un valore particolare, essendo dedicata al decennale della scomparsa di Paola Angela Ruminelli, figura di riferimento per la vita culturale del territorio. L’evento rappresenta anche un omaggio alla famiglia Ruminelli e al legame storico con il Teatro Carlo Felice, dove il padre Mario fu primo violino per molti anni.

Il concerto, in programma alle 21 nella sala del Centro Culturale La Fabbrica, proporrà un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi differenti. In programma la rilettura delle “Original Scots Songs” di Franz Joseph Haydn nella versione per violoncello e orchestra firmata da Sollima, il “Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestra” dello stesso Haydn e “Folktales”, composizione originale di Giovanni Sollima.

Un programma che intreccia classicismo e contemporaneità, tradizione e sperimentazione, mettendo al centro il violoncello come voce narrante e protagonista assoluto della scena musicale.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso culturale sostenuto dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli, che in occasione del decennale ha promosso anche iniziative editoriali e commemorative dedicate alla sua figura.

"La presenza dell’Orchestra del Carlo Felice in questa occasione – ha sottolineato il sovrintendente Michele Galli – rappresenta un momento di grande significato culturale e umano. È anche un modo per ricordare il legame profondo con la famiglia Ruminelli e per rinnovare una collaborazione tra istituzioni e territori nel nome della musica e della memoria".