Progetto Polis, riaperti gli uffici postali di Piedimulera e Cambiasca

Gli uffici postali di Piedimulera e Cambiasca hanno riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi di via Stazione 16 a Piedimulera e piazza Alpini d’Italia a Cambiasca, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli uffici postali sono stati completamente rinnovati. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili nelle sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps, come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Inoltre, a breve grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli uffici postali di Piedimulera e Cambiasca sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato sino alle 12.35.