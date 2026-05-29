A Domodossola torna la “Tenda della Pace” per la Festa della Repubblica

Torna la “Tenda della Pace” per ribadire il valore del ripudio della guerra sancito dalla Costituzione italiana. È l’iniziativa promossa dai comitati Ossola “Ferma il riarmo” e Ossola per la Palestina nelle giornate del 1 e 2 giugno in piazza Rovereto a Domodossola, in occasione della Festa della Repubblica.

L’evento vuole essere un momento di riflessione pubblica sui temi della pace, della nonviolenza e del disarmo, con incontri, momenti musicali e spazi di confronto aperti alla cittadinanza.

Gli organizzatori spiegano di voler richiamare l’attenzione sull’importanza del principio costituzionale del ripudio della guerra, considerato un elemento fondamentale del vivere civile e democratico.

Tra i temi al centro delle due giornate ci saranno la critica all’aumento delle spese militari, ritenuto penalizzante per il sistema di welfare, la solidarietà agli attivisti delle Flotille impegnati nel tentativo di rompere l’assedio di Gaza e il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta, nell’ambito della campagna “Un’altra difesa è possibile”.

Durante il presidio si parlerà anche della campagna “In nome della legge, giù le armi Leonardo”, rivolta contro i rapporti tra Leonardo Spa e Israele, oltre che della campagna “Ripudia” promossa da Emergency contro l’ipotesi di reintroduzione della leva militare obbligatoria.

La manifestazione si svolgerà all’interno della Tenda della Pace allestita in piazza Rovereto. In caso di maltempo, fanno sapere gli organizzatori, l’iniziativa sarà rinviata a una data successiva da definire.