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Villadossola | 30 maggio 2026, 09:00

Nuova sirena d’emergenza alla Vinavil: il 10 giugno il collaudo

Intorno alle 14.00 il suono sarà udibile in diverse zone della città: si tratterà di una prova tecnica

Nuova sirena d’emergenza alla Vinavil: il 10 giugno il collaudo

Lo stabilimento Vinavil di Villadossola si è recentemente dotato di una nuova sirena d’emergenza per l’allerta della popolazione in caso di incidente, in accordo con la Prefettura del Vco e con il comando provinciale dei vigili del fuoco. L’iniziativa rientra nelle attività, tuttora in corso, di aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna. Il prossimo 10 giugno, attorno alle ore 14.00, la sirena sarà collaudata. Si tratterà esclusivamente di una prova tecnica; il segnale sarà udibile in modo marcato nelle aree limitrofe allo stabilimento (quelle previste in caso di emergenza) e più attenuato nel resto di Villadossola.

l.b.

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