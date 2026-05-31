Domani l'ultimo saluto a Pierino Comazzi, il pescatore morto nel rio Deseno

L’Ossola si prepara a dare l’ultimo saluto a Pierino Comazzi, il pensionato di 78 anni scomparso venerdì sulle alture di Domodossola dopo essere caduto durante una battuta di pesca.

Comazzi viveva a Bisate di Crevoladossola ed era apprezzato da molti per il suo carattere riservato e per la grande passione per la natura. Amava trascorrere il tempo libero lungo i corsi d’acqua della valle, ma anche dedicarsi alle escursioni in montagna, ambiente che conosceva profondamente e che aveva frequentato per tutta la vita.

Per anni aveva lavorato in Svizzera e anche agli impianti sciistici del Lusentino, realtà alla quale era rimasto molto legato anche dopo il pensionamento. In passato aveva praticato anche lo scialpinismo, coltivando una passione autentica per l’ambiente alpino e per la vita all’aria aperta.

La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio in tutta la zona, dove Pierino Comazzi era conosciuto da molte persone.

Lascia la moglie Ermanna, i figli Sabrina e Stefano e i nipoti Samuele, Elia, Simone, Matilde e Matteo.

Il funerale sarà celebrato domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Preglia. Questa sera alle 20 sarà recitato il rosario.