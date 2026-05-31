Dalla Diocesi di Novara a Seul: aperte le manifestazioni di interesse per la Gmg 2027

Prende forma il cammino verso la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma nel 2027 a Seul, in Corea del Sud. La Diocesi di Novara, insieme alle altre realtà ecclesiali del Piemonte, ha aperto la fase di raccolta delle manifestazioni di interesse per organizzare il pellegrinaggio dei giovani.

L’iniziativa è il primo passo verso la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 2027, uno degli appuntamenti più importanti per i giovani cattolici di tutto il mondo, che si svolgerà nella capitale sudcoreana Seoul.

Il periodo indicativo del viaggio è fissato dal 25 luglio al 10 agosto 2027. L’esperienza sarà rivolta ai giovani maggiorenni, nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 33 anni, con un costo stimato tra i 2000 e i 2300 euro, variabile in base al prezzo dei voli aerei.

Si tratta, come precisato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile, di una fase preliminare: la compilazione del modulo online non rappresenta ancora un’iscrizione ufficiale, ma una semplice dichiarazione di interesse utile per avviare l’organizzazione logistica, dalla prenotazione dei voli alla definizione dei gruppi regionali.

Le adesioni serviranno infatti a raccogliere numeri utili per bloccare i trasporti, richiedere preventivi e strutturare il gruppo dei partecipanti piemontesi.

Il modulo è disponibile online al seguente link: Modulo manifestazione di interesse GMG 2027.