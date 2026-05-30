“Street Pacioliga”: sapori, musica e letture per ricordare Benito Mazzi

Santa Maria Maggiore rende omaggio oggi allo scrittore Benito Mazzi con un nuovo appuntamento del ciclo di iniziative a lui dedicate. A partire dalle ore 16 il centro storico del capoluogo vigezzino farà da cornice a “Street Pacioliga”, evento conclusivo della mostra “Il ‘da mangiare’: vagabondaggi intorno al cibo”, tra cultura, tradizioni gastronomiche e momenti di intrattenimento.

L’iniziativa trasformerà il borgo in un percorso diffuso tra musica dal vivo, sapori locali e richiami all’universo narrativo dello scrittore scomparso nel 2022. Protagonisti assoluti saranno i prodotti del territorio, a partire dagli stinchéet, street food alpino simbolo di Santa Maria Maggiore e prodotto De.Co., accompagnati da pane e formaggi locali in degustazione.

Per l’occasione, via Rosmini e via Rossetti Valentini ospiteranno installazioni tematiche dedicate proprio agli stinchéet e all’opera di Benito Mazzi, offrendo ai visitatori un’esperienza che intreccia gusto, memoria e tradizione.

Tra i momenti più attesi della giornata figurano le letture flash mob in programma alle 17 e alle 18 in piazza Risorgimento, davanti al Municipio. Qui saranno proposti brani tratti da La Pacioliga, uno dei libri più conosciuti e apprezzati di Benito Mazzi, pubblicato nel 2005.

Spazio anche alle famiglie e ai bambini: il Giardino della Casa del Profumo ospiterà un’area gioco dedicata ai più piccoli, mentre il Centro Culturale Vecchio Municipio, sede della mostra, accoglierà un’area lettura. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domani, domenica 31 maggio.