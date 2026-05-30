Giordano Bruno Guerri al Sacro Monte Calvario: “D’Annunzio a Fiume, un poeta al comando”

Lunedì 1° giugno, alle ore 17.30, la Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola ospiterà un appuntamento culturale con lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, protagonista della conferenza dal titolo “D’Annunzio a Fiume, un poeta al comando”. L'iniziativa è promossa dai circoli culturali "L'Obelisco" e "Domus" in collaborazione con LetterAltura Lago Maggiore e la Società di Mutuo Soccorso di Domodossola.

L’incontro offrirà una ricostruzione dettagliata dei sedici mesi dell’impresa di Fiume, uno degli eventi più emblematici del primo dopoguerra italiano, quando il 12 settembre 1919 Gabriele d’Annunzio, alla guida di circa duemila soldati ribelli, occupò la città senza sparare un colpo.

Secondo la narrazione proposta da Guerri, l’impresa fiumana fu molto più di una semplice azione militare o politica: un’esperienza collettiva che coinvolse militari, intellettuali, aristocratici, femministe e giovani fuggiti di casa, uniti da un’idea rivoluzionaria e visionaria capace di incidere profondamente sull’immaginario del Novecento.

Al centro della conferenza anche la cosiddetta “Carta del Carnaro”, la costituzione elaborata a Fiume, considerata all’epoca un progetto istituzionale avanzato e alternativo ai modelli liberali, socialisti e fascisti. Guerri ripercorrerà inoltre la vita quotidiana nella “Città della vita”, tra azioni eclatanti, tensioni politiche, relazioni diplomatiche e un intreccio continuo tra realtà e utopia.

L’impresa di Fiume, conclusasi dopo 16 mesi, lasciò un’eredità complessa: molti legionari aderirono successivamente al fascismo, altri scelsero invece posizioni antifasciste, fino all’esilio o alla marginalizzazione.

La conferenza sarà anche l’occasione per approfondire la figura di Gabriele d’Annunzio, protagonista assoluto di quella stagione, attraverso la sua personalità poliedrica e il suo ruolo di ispiratore e guida del progetto fiumano.

L’ingresso è previsto con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 370 334 5700, con offerta responsabile a partire da 10 euro a persona a sostegno delle attività culturali dei Circoli letterari “L’Obelisco” e “Domus”.

Al termine della conferenza, per chi lo desidera, è prevista una cena in compagnia dello stesso Giordano Bruno Guerri presso la Trattoria del Sacro Monte, al costo di 60 euro comprensivo dell’incontro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0324 260221 o 393 484 3482.