Il Pizza Festival fa tappa a Villadossola

A Villadossola in piazza Repubblica arriva per la prima volta il Pizza Festival, dal 5 al 7 giugno. Saranno tre giorni dedicati al piatto più famoso al mondo: ci saranno forni a cielo aperto e maestri pizzaioli campioni d'Italia che impasteranno, cuoceranno e serviranno pizze in tutti i gusti e versioni, dalla classica napoletana alla gourmet, alla pizza fritta, al calzone e tante altre specialità.

Non mancheranno musica e spettacoli per tutta la famiglia, compresa un’area bimbi. L'ingresso è gratuito. Il Pizza Festival, che è il più importante circuito nazionale all’aperto della specialità, quest’anno ha messo in calendario a anche la tappa a Villadossola. Questi gli orari: venerdì 5 il Pizza Festival sarà aperto dalle 18.00 alle 23.00, sabato 6 e domenica 7 dalle 12.00 alle 23.00.

Il Pizza Festival nasce da un’idea di Gianluca Miolli con il supporto dell’Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, con il coinvolgimento di centinaia di professionisti in tutta Italia. La manifestazione celebra non solo il prodotto, ma anche il riconoscimento Unesco de “L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano” come patrimonio immateriale dell’umanità ottenuto nel 2017.