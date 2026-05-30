Domenica 31 maggio la montagna di Domobianca 365 farà da cornice a una giornata dedicata alla musica popolare e alla convivialità. Alla Baita Motti è infatti in programma “Fisarmoniche e canti popolari”, evento che riunirà cantori, fisarmonicisti e appassionati delle arti figurative otradizioni musicali alpine.
L’iniziativa prenderà il via alle 10.30 e offrirà ai partecipanti l’occasione di trascorrere una giornata immersi nella natura, tra esibizioni musicali, momenti di aggregazione e cucina tipica.
Per il pranzo è previsto un costo di 28 euro bevande comprese, mentre per gli accompagnatori sarà disponibile la seggiovia convenzionata al prezzo di 5 euro andata e ritorno.
Le prenotazioni possono essere effettuate contattando Daniel al numero 334 358 8735 oppure la Baita Motti al 320 843 9541.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.
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Eventi | 30 maggio 2026, 12:37
Fisarmoniche e canti popolari in quota: domenica 31 maggio appuntamento alla Baita Motti di Domobianca 365
Una giornata tra musica tradizionale, convivialità e panorami d’alta quota con il ritrovo di cantori e fisarmonicisti
Domenica 31 maggio la montagna di Domobianca 365 farà da cornice a una giornata dedicata alla musica popolare e alla convivialità. Alla Baita Motti è infatti in programma “Fisarmoniche e canti popolari”, evento che riunirà cantori, fisarmonicisti e appassionati delle arti figurative otradizioni musicali alpine.