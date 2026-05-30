Tradizione e futuro della montagna si uniscono nella nuova edizione di "Non solo legno"

Vanzone con San Carlo si prepara a diventare, per due giorni, la capitale della cultura forestale. Il 6 e 7 giugno torna la fiera “Non solo legno”, un appuntamento che quest’anno rinnova profondamente la sua missione: dimostrare che il legno locale è molto più di una materia prima per l’artigianato. È una risorsa energetica fondamentale per il futuro della montagna.

L’evento, ambientato tra le storiche vie della frazione San Carlo, proporrà un percorso visivo e pratico che parte dal bosco e arriva alla casa. Se da un lato non mancheranno le tradizionali bancarelle, la vera novità dell’edizione 2026 sarà il focus sulla valorizzazione energetica e sulla gestione attiva del territorio. I visitatori potranno assistere dal vivo a spettacolari dimostrazioni di potatura in tree climbing (arrampicata sugli alberi) eseguite da professionisti del settore. Subito dopo, si potrà osservare la cippatura in diretta delle risultanze del taglio, mostrando concretamente come gli scarti della manutenzione boschiva vengano trasformati in biomassa. L’obiettivo è chiaro: chiudere il cerchio della filiera corta, convertendo i residui verdi in calore ed energia pulita per la comunità attraverso le moderne centrali locali.

Il momento centrale della manifestazione sarà il convegno dal titolo “Dal bosco alla centrale a biomassa”, un tavolo di confronto tra istituzioni e tecnici per fare il punto sulla gestione del patrimonio verde. Esperti di rilievo analizzeranno le sfide normative e operative: il dottor Federico Pelfini (regione Piemonte) illustrerà le nuove regole regionali sui tagli; il dottor Andrea De Zordi (Provincia del Vco) parlerà della pianificazione dei boschi comunali; il dottor Guido Locatelli Coluci presenterà il caso studio del Piano di Gestione Forestale di Calasca Castiglione, mentre l’architetto Guglielmo Caretti approfondirà il ruolo tecnologico delle centrali a biomassa locali.

Al termine del convegno, i partecipanti e il pubblico potranno proseguire la serata con una speciale cena a tema con menu fisso. L'appuntamento gastronomico è accessibile esclusivamente su prenotazione.

Non mancherà il lato esperienziale: dimostrazioni di lavorazione del legno, esposizioni di artigianato artistico e un’area dedicata ai sapori tipici della valle faranno da corollario a un evento che punta a coinvolgere le famiglie e i turisti.

Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli, che potranno divertirsi e imparare grazie a speciali laboratori creativi e a una vasta area di giochi tradizionali interamente realizzati in legno. Inoltre, i bambini potranno vivere l'emozione di diventare piccoli eroi per un giorno con il percorso didattico di "Pompieropoli", dove impareranno le regole della sicurezza divertendosi.

Nell’ambito della manifestazione, la storica Torre di Battiggio si prepara ad accogliere l'arte e la bellezza del territorio. Grazie alla concessione in uso della struttura, le suggestive sale della fortificazione ospiteranno l'attesa esposizione artistica intitolata "Armonie della natura”. La mostra vedrà come assolute protagoniste le opere del maestro Carlo Bossone, affiancate dai lavori degli allievi della sua scuola. Il percorso espositivo offre un viaggio visivo profondo ed emozionante, capace di celebrare il legame tra l'arte pittorica e gli elementi naturali attraverso la sensibilità e la tecnica magistrale del maestro e dei suoi studenti.

L'esposizione sarà accessibile gratuitamente ai visitatori durante il fine settimana dell’evento, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.