Aggredisce una donna e poi si scaglia sui carabinieri: 39enne arrestato nella notte

Nella serata del 30 maggio scorso, il tempestivo intervento dei carabinieri di Domodossola ha permesso di trarre in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 39 anni del posto, ritenuto responsabile dei reati di minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. I fatti hanno avuto inizio intorno alle 22.00. Tre carabinieri, benché liberi dal servizio, nel transitare nei pressi di un esercizio pubblico della zona hanno raccolto le segnalazioni di alcuni passanti che indicavano la presenza di un uomo il quale, poco prima, si era reso protagonista di un'aggressione fisica ai danni di una donna accompagnata da una bambina all’interno del locale. I militari sono riusciti a individuare immediatamente la coppia che si stava allontanando a piedi lungo le vie cittadine. Compresa la potenziale gravità della situazione e l'evidente stato di alterazione dell'uomo, i militari hanno seguito a debita distanza la coppia allertando contestualmente la centrale operativa per richiedere il supporto di una pattuglia.

Durante il tragitto, l'individuo ha manifestato nuovamente un atteggiamento conflittuale nei confronti della donna. Non appena la donna e la bambina hanno cambiato direzione lasciando l’uomo da solo i militari, potendo intervenire in sicurezza senza rischi per la donna e la bambina, si sono qualificati intimando l'alt per procedere all'identificazione. L’uomo ha reagito inveendo contro il personale operante tentando la fuga. Prontamente raggiunto, ha opposto una violenta resistenza fisica, ingaggiando una colluttazione con i militari al fine di sottrarsi al controllo.

I carabinieri però, supportati anche dai colleghi nel frattempo giunti sul posto, sono riusciti a bloccarlo. Una volta condotto in caserma l’uomo è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nei confronti dei militari, due dei quali hanno riportato lievi lesioni durante le concitate fasi del controllo, e trattenuto in attesa della convalida prevista per la giornata di oggi.