Guida in stato di ebbrezza e possesso di stupefacenti: stretta dei carabinieri nel Vco

Negli ultimi due fine settimana, i militari delle compagnie carabinieri di Domodossola e Verbania, con l’impiego dei reparti dipendenti e delle aliquote radiomobili, hanno eseguito numerosi servizi di controllo straordinario del territorio. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, ha consentito di conseguire importanti risultati operativi. I carabinieri, in particolare, hanno intercettato e fermato due conducenti che, a seguito di un mirato accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico rispettivamente pari a 1,14 g/l e 1,41 g/l; nei loro confronti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida e la conseguente attivazione delle procedure penali previste dalla legge.

L'intensificazione dei controlli dei carabinieri, inoltre, ha portato alla segnalazione alle competenti autorità di sei persone. Un automobilista è stato sorpreso al volante nonostante la patente gli fosse già stata revocata, configurando la violazione per reiterazione biennale della guida senza titolo.

Inoltre tre conducenti sono stati controllati dalle pattuglie mentre guidavano con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge (pari rispettivamente a 1,42 g/l, 0,82 g/l e 0,85 g/l); nei loro confronti si è proceduto alla contestazione della guida in stato di ebbrezza prevista dal Codice della Strada. Anche un uomo intercettato a bordo di un velocipede con evidenti sintomi di alterazione da alcol, che si è rifiutato di sottoporsi alla verifica con l'etilometro, è stato sanzionato per la medesima violazione.

Nel medesimo contesto operativo, la capillare azione di contrasto e prevenzione su strada ha permesso di applicare sanzioni amministrative ad altre tre persone: una il cui tasso alcolemico al controllo rientrava nella fascia sanzionatoria amministrativa (0,75 g/l); una trovata in possesso di circa 8 grammi di hashish per uso personale, ed un passeggero di un veicolo fermato, trovato in possesso di un grammo della stessa sostanza stupefacente.

Nel corso dei controlli, inoltre, i militari hanno fermato una donna in possesso di 0,21 grammi di hashish, segnalata in via amministrativa alla Prefettura.