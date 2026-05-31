Al Liceo Spezia arriva Daniele Cassioli: gli studenti incontrano il campione paralimpico

Il Liceo Statale “Giorgio Spezia” di Domodossola si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione. Mercoledì 3 giugno, grazie alla collaborazione con Associazione Karma, l’istituto ospiterà Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente dalla nascita e considerato uno dei più grandi campioni italiani di sci nautico.

Nel corso della sua carriera sportiva, Cassioli ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani, diventando un punto di riferimento non solo nello sport paralimpico, ma anche nel campo della formazione e dell’inclusione.

L’incontro, rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi del triennio, rappresenterà un’importante occasione di confronto e riflessione sul valore educativo dello sport. Daniele Cassioli racconterà la propria esperienza personale e agonistica, spiegando come lo sport sia stato determinante nel trasformare un limite in una risorsa e in un punto di forza.

Durante l’appuntamento si affronteranno temi legati alla consapevolezza, all’autostima, alla collaborazione e alla capacità di credere nelle proprie potenzialità. Cassioli racconterà inoltre il proprio percorso professionale, oggi dedicato alla formazione delle nuove generazioni e alla promozione dell’attività sportiva per bambini e ragazzi con disabilità visiva attraverso Real Eyes Sport, associazione da lui fondata che promuove lo sport inclusivo per persone non vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di favorire autonomia, partecipazione e integrazione attraverso la pratica sportiva.

“Siamo molto felici e orgogliosi di questa collaborazione con il Liceo di Domodossola – commentano da Associazione Karma –. Riportare in città un campione e un esempio come Daniele Cassioli è per noi motivo di grande soddisfazione. Un ringraziamento particolare va alla dirigente Stefania Rubatto, che ha accolto con sensibilità la proposta, rendendo possibile questo importante momento di incontro e crescita per gli studenti, insieme ai rappresentanti d’istituto che hanno creduto nel progetto”.