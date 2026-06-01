Canton Ticino: elenco delle località sottoposte a controlli radar della velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo rinnovano l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della settimana 23, da lunedì 1° giugno a domenica 7 giugno 2026, saranno effettuati controlli mobili e semi-stazionari della velocità nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale

Sant’Antonino

Polizie comunali

Arbedo

Bellinzona

Giubiasco

Castione

Cadenazzo

Monte Carasso

Distretto di Locarno

Polizia cantonale

Locarno

Losone

Polizie comunali

Ascona

Brissago

Muralto

Cugnasco

Distretto di Lugano

Polizie comunali

Roncaccio

Sessa

Caslano

Cadempino

Mezzovico

Bedano

Lugano

Massagno

Davesco-Soragno

Savosa

Pambio-Noranco

Viganello

Pregassona

Madonna del Piano

Loreto

Bioggio

Gravesano

Agno

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali

Stabio

Chiasso

Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari

Bissone

Osogna

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.