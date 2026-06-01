Canton Ticino: elenco delle località sottoposte a controlli radar della velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo rinnovano l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della settimana 23, da lunedì 1° giugno a domenica 7 giugno 2026, saranno effettuati controlli mobili e semi-stazionari della velocità nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
Sant’Antonino
Polizie comunali
Arbedo
Bellinzona
Giubiasco
Castione
Cadenazzo
Monte Carasso
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
Locarno
Losone
Polizie comunali
Ascona
Brissago
Muralto
Cugnasco
Distretto di Lugano
Polizie comunali
Roncaccio
Sessa
Caslano
Cadempino
Mezzovico
Bedano
Lugano
Massagno
Davesco-Soragno
Savosa
Pambio-Noranco
Viganello
Pregassona
Madonna del Piano
Loreto
Bioggio
Gravesano
Agno
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Stabio
Chiasso
Novazzano
Controlli della velocità semi-stazionari
Bissone
Osogna
Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.