Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 1° giugno.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Chiusura del nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Genova in direzione Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 3 giugno. Uscita consigliata a Borgomanero e possibile rientro a Castelletto Ticino.
Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 4 giugno. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.
Tra Gravellona e Baveno in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 5 giugno. Uscita obbligatoria a Gravellona e possibile rientro a Baveno.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sulla D08 Gallarate-Gattico, nell’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.