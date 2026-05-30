Viadotto di Gagnone, Locatelli ringrazia istituzioni e sindaci: "Più sicurezza per frontalieri, residenti e ciclisti"

Strada di emergenza sottostante il viadotto di Gagnone: dopo la consegna delle chiavi delle sbarre da parte del Comune di Druogno alle forze dell'ordine e agli esponenti dei vari apparati di soccorso del territorio vigezzino, arriva il commento positivo del portavoce storico dei frontalieri Antonio Locatelli, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento alle istituzioni coinvolte e ai sindaci di Druogno e Malesco, Marco Zanoletti e Enrico Barbazza per l'impegno dimostrato.

Locatelli ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Comune e Anas per gestire una situazione particolarmente delicata legata ai lavori di manutenzione che stanno interessando il viadotto e alle conseguenti limitazioni della viabilità.

"E' stato fatto un lavoro importante per garantire sicurezza e tempestività negli interventi di emergenza e va riconosciuto l'impegno di chi si è speso per trovare soluzioni concrete a tutela del territorio e dei cittadini. Un ottimo risultato - quello di Zanoletti e Barbazza - che va a favorire la fruibilità in sicurezza della strada oltre che per vigezzini, turisti e ciclisti (che spesso si trovavano in difficoltà nella risalita del viadotto), anche per i frontalieri. È doveroso quindi un ringraziamento anche da parte dei frontalieri che, soprattutto la sera nel momento del rientro, molte volte si trovavano davanti ciclisti ancora impegnati nella risalita crando così situazioni di forte pericolosità per automobilisti e utenti della strada", le parole di Antonio Locatelli.