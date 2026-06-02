Bud & Terence Fest, record di pubblico alla Prateria

"Sono stati due giorni molto intensi, con un’affluenza che secondo me è stata la più importante delle tre edizioni organizzate fino a oggi – racconta Mazzurri –. C’è stata tantissima gente, arrivata da tutta Italia ma anche da diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria e Svizzera".

Tra gli aspetti che più hanno colpito l’organizzazione c’è stata la partecipazione alla gara cosplay, cresciuta sensibilmente rispetto agli anni precedenti. "Quest’anno c’erano tanti costumi e tutti molto belli. È stata una gara davvero riuscita ed è stato difficile scegliere il migliore". Una scelta affidata, come da tradizione, direttamente al pubblico attraverso l’“applausometro”.

Un segnale della notorietà raggiunta dalla manifestazione è arrivato anche dalla presenza degli organizzatori tedeschi di uno dei più storici eventi dedicati a Bud Spencer e Terence Hill. "Loro organizzano da 25 anni una grande festa in Germania e quest’anno sono venuti qui a curiosare, a vedere cosa succedeva. Evidentemente in questi tre anni abbiamo fatto rumore".

Una visita che, sottolinea Mazzurri, assume un valore particolare anche per i rapporti degli ospiti tedeschi con le famiglie dei due attori. "Sono molto vicini alla famiglia di Bud Spencer e a quella di Terence Hill, collaborano con loro e hanno diversi diritti legati al loro mondo. Per questo la loro presenza è stata importante e ci fa capire che qualcosa di significativo sta accadendo".

Grande successo anche per il programma degli spettacoli, con una forte partecipazione del pubblico agli appuntamenti musicali. "La band del sabato sera è stata fantastica e Gigi e Andrea hanno avuto un successo incredibile. C’era tantissima gente a seguirli ed è stato bello anche poterli conoscere personalmente".

Archiviata l’edizione 2026, il pensiero di molti partecipanti è già rivolto al futuro. "Tutti chiedono già il prossimo anno – ammette l’organizzatore –. Vedremo cosa diranno le energie, ma io ho già iniziato a pensare a cosa si potrebbe fare".

In chiusura, Mazzurri ha voluto rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito alla riuscita dell’evento: "Vorrei ringraziare tutti, davvero tutti. Lo staff, il cui aiuto è stato prezioso perché senza di loro non sarebbe possibile realizzare una manifestazione del genere, e tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano. A loro sono veramente grato, perché senza questo sostegno non si può fare niente".