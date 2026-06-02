Ottimi risultati per gli atleti del Gsh Sempione 82 ai campionati italiani di Abano Terme

È lo stato lo Stadio delle Terme di Abano Terme a ospitare nel fine settimana del 30 e 31 maggio i campionati italiani Fisdir Promozionali ai quali ha partecipato anche Gsh Sempione 82. A rappresentare la squadra ossolana c’erano Matteo Beltrami, Andrea Corsini, Micol Dughera ed Elisa Punchia.

Nella mattinata di sabato le ragazze sono scese in pista per le prove di velocità, mentre gli uomini hanno affrontato la pedana del lancio del vortex: per Punchia arriva il secondo posto in batteria nei 50m con 16”70, stessa sorte per la compagna Dughera che chiude al secondo posto della sua serie degli 80m con un cronometro di 17”10; al vortex Beltrami arriva al terzo posto della serie con un lancio di 16,35m, mentre Corsini è secondo di serie con 20,34m.

Nella sessione del pomeriggio si invertono i ruoli e tocca a Punchia e Dughera a cimentarsi nel vortex che chiudono rispettivamente al quarto posto di serie con un lancio di 10.21m, e quinta con 11,17m. Beltrami corre i 50m in 9”40 chiudendo al secondo posto di serie, mentre Corsini costretto a correre per due volte la sua batteria degli 80m chiude al quinto posto di serie in 17”30.

Si chiude quindi questa avventura per i ragazzi di Gdh Sempione 82 accompagnati in terra veneta dai dirigenti Rosario Petrulli, Barbara Saccà ed Elisabetta Saccà. Un ringraziamento ai genitori per la riuscita della trasferta. Gsh Sempione 82 è sostenuta da Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil, Samlor Engineering e Andrea Laurini Private Banker.