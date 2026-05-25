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Sport | 25 maggio 2026, 14:34

Davide Cereda trionfa a Lesa nella prima tappa del Circuito Sportway

Il sedicenne della Scuola Tennis Domodossola domina la 4A Categoria al Tennis Sporting: percorso netto fino alla finale vinta 6-2 6-1

Davide Cereda trionfa a Lesa nella prima tappa del Circuito Sportway

Davide Cereda, della Scuola Tennis Domodossola, ha vinto a Lesa la prima tappa del Circuito Sportway. Sui campi del Tennis Sporting, il sedicenne ha sbaragliato la concorrenza nella sezione 4A Categoria. Prima ha battuto ai quarti Mauro Rugolotto, poi in semifinale ha estromesso la testa di serie numero 2, Maurizio Dresti. Nell'atto conclusivo un 6-2, 6-1 senza discussioni inflitto a Maurizio Feller.

Daniele Piovera

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