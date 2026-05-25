Rostan e Dewall conquistano la Domobianca Vertical Race: 226 atleti infiammano il Moncucco

La sesta edizione della Domobianca Vertical Race ha richiamato al via 226 atleti pronti a sfidarsi sulle piste del comprensorio ossolano, in una competizione dal livello atletico altissimo. Nonostante la presenza di numerosi big della corsa in montagna, i record del percorso non sono stati battuti, anche a causa delle temperature particolarmente elevate. In campo maschile il successo è andato a Andrea Rostan del Team La Sportiva, che ha tagliato il traguardo in 27’34”. Alle sue spalle Daniel Thedy del Team Kailas Fuga con il tempo di 28’40”, seguito dallo sloveno Rok Bratina in 28’47”.

Tra le donne ha trionfato la francese Christel Dewall, che ha concluso la prova in 32’47”. Seconda posizione per la britannica Scout Atkin del Team Hoka Europe in 33’33”, mentre il terzo gradino del podio è andato all’italiana Benedetta Broggi del Team Mountain Fuga con il tempo di 34’36”. Particolarmente significativa anche la presenza dei piloti della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, che hanno voluto ricordare il collega e amico Alessio Ghersi, a cui l’evento è dedicato.

Il Trofeo in memoria del Maggiore Alessio Ghersi, assegnato al primo atleta ossolano classificato, è stato conquistato dal macugnaghese Peter Cesare Bettoli del Team New Balance, sesto assoluto con il tempo di 29’57”. Numeroso anche il pubblico presente sul Moncucco, dove tantissimi tifosi hanno sostenuto gli atleti lungo il percorso, contribuendo a rendere ancora più suggestiva la cornice della manifestazione sulla vetta che domina la città di Domodossola.