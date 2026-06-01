Ciclismo, il talento ossolano Lorenzo Soldarini campione regionale su strada

Domenica 31 maggio si è disputato a Calea di Lessolo il Trofeo Enzo Migliore, manifestazione ciclistica riservata alla categoria Allievi valevole per l'assegnazione del titolo di campione regionale piemontese su strada. Ad aggiudicarsi la maglia di categoria è stato il domese Lorenzo Soldarini, portacolori del team Pool Cantù – Sovico – Gb Team, che ha tagliato il traguardo precedendo i diretti avversari in una volata ristretta.

La competizione, organizzata dall'Asd Velo Club Eporediese, si è sviluppata su un percorso complessivo di 60,500 chilometri. La gara è stata caratterizzata da un ritmo sostenuto fin dalle prime battute, registrando una media finale superiore ai 42 km/h. Nelle fasi conclusive della corsa, il gruppo si è progressivamente selezionato. Il giovane corridore di Domodossola è riuscito a imporsi nello sprint finale, superando Nicolò Casalicchio (Asd Madonna di Campagna) e Luca Ferro (Bustese Olonia), rispettivamente secondo e terzo classificato sul podio di giornata. Grazie a questo piazzamento, Soldarini ha vestito ufficialmente la maglia biancorossa di campione regionale.

Per l'atleta ossolano si tratta del secondo titolo regionale conquistato nel corso della stagione ciclistica attuale. Lo scorso 26 aprile, Soldarini aveva infatti già conquistato la maglia di campione regionale nella specialità Cross Country in occasione del 28° Xco del Roero, disputatosi a Sant'Anna di Monteu Roero. Questo secondo successo su strada conferma la versatilità tecnica del corridore sia nelle discipline fuoristrada sia nelle competizioni su asfalto.