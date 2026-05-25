Ciclismo, Pioletti ottavo sulle strade varesine

Sulle strade di Brinzio (Varese), il giovaniesismo Nikolas Pioletti ha conquistato un buon ottavo posto nella gara di ciclismo valida per i trofei Bressan-Binda, prova riservata agli esordienti primo anno. Pioletti ha colto il miglior risultato degli esordienti del Pedale Ossolano impegnati in una gara che ha visto vincitore Manuel Pupillo del Team Senaghese Guerini. Dietro Pioletti è arrivato 32° Didier Deini e 40° Riccardo Boldini.

In terra varesina si sono volte anche le gare per esordienti secondo anno ed allievi. Il Pedale ha piazzato 21° Gabriele Ponti, 30° Edoardo Basalini, 44° Gioele Loggia, 65° Denis Zaretti.