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Sport | 26 maggio 2026, 15:41

Calcio giovanile, torna la "Pro Vigezzo Summer Cup"

Il 30 e 31 maggio un torneo dedicato alle squadre di tutto il territorio e ai bambini che vogliano avvicinarsi allo sport

Calcio giovanile, torna la &quot;Pro Vigezzo Summer Cup&quot;

Santa Maria Maggiore si prepara a vivere un grande weekend di calcio giovanile con la 2° edizione del torneo “Pro Vigezzo Summer Cup”. Dal 30 al 31 maggio il campo sportivo sito in località Praudina ospiterà due giornate dedicate ai giovani talenti, con squadre provenienti da tutto il territorio provinciale. Questo il programma: sabato 30 maggio – Categoria Primi Calci; Domenica 31 maggio – Categoria Pulcini. "Si ricorda - spiegano dalla Pro Vigezzo - inoltre che i cancelli del campo sportivo sono sempre aperti per tutti i giovani che intendano avvicinarsi al gioco del calcio. In particolare l’invito è rivolto alle annate a partire dal 2010 fino ai più piccoli nati nell’anno 2021. Per informazioni Cristian 340 1560491".

Marco De Ambrosis

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