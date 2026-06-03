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Attualità | 03 giugno 2026, 19:05

Festa della Repubblica, le ultracentenarie sorelle Viarana raccontano il primo voto delle donne VIDEO

In occasione dell'80° anniversario, Mariuccia e Giuseppina - 103 e 101 anni - ricordano l'emozione di un momento che ha cambiato la storia del Paese

Mariuccia e Giuseppina Viarana

Mariuccia e Giuseppina Viarana

Le sorelle domesi Mariuccia e Giuseppina Viarana, 103 e 101 anni, entrambe  insignite del titolo di Cavaliere della Repubblica per il loro impegno nel sociale, sono state protagoniste con i nuovi cavalieri al merito e i neomaggiorenni del Vco alla cerimonia tenutasi ieri al teatro Maggiore di Verbania per la festa dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. Nel breve video le sorelle Viarana, a distanza di 80 anni, hanno  offerto un piccolo quadro di quel momento storico e l'emozione del primo voto.

Il video delle signore ultracentenarie è stata trasmesso al mattino al teatro Maggiore e poi anche al pomeriggio in una sala di rappresentanza della prefettura a Villa Taranto.  Per l'occasione ieri sono stati infatti aperti i giardini e le sale di rappresentanza. Gli ambienti solo alcuni mesi fa sono stati restituiti alla pubblica fruizione e sono stati arredati utilizzando mobili e oggetti confiscati alla criminalità organizzata.

Mary Borri

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