Crevoladossola, vince Giorgio Ferroni: confermato sindaco con il 68,71%

Sarà ancora Giorgio Ferroni a guidare il Comune di Crevoladossola, conquistando il terzo mandato consecutivo. Il sindaco uscente si è imposto alle elezioni amministrative 2026 con 1.471 voti, pari al 68,71% delle preferenze.

Ferroni, sostenuto dalla lista “Per Crevoladossola”, ha avuto la meglio sullo sfidante Daniele Facciola, candidato con la lista “2026…una Crevola per tutti", che ha ottenuto 670 voti, pari al 31,29%.

Alle urne si sono recati 2.178 elettori su 4.191 aventi diritto, pari a un’affluenza del 51,97%. Le schede nulle sono state 31, quelle bianche 6, mentre non si registrano schede contestate.