''Il ministro Abodi a Macugnaga: avvio di un percorso istituzionale per il rilancio del territorio''

Questa la nota diramata oggi dalla lista Macugnaga Unica, gruppo che fa capo al neo sindaco di Macugnaga Stefano Candiani.

''Macugnaga si prepara ad accogliere, nella giornata di mercoledì 27, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in una visita che assume un significato ben più ampio rispetto a una semplice presenza legata alla campagna elettorale.

L’incontro rappresenta infatti il primo tassello di un percorso di dialogo e collaborazione istituzionale volto ad affrontare in maniera concreta le numerose criticità che oggi interessano il territorio di Macugnaga e a costruire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Negli ultimi anni il paese ha dovuto confrontarsi con problematiche complesse: dalle difficoltà infrastrutturali alla necessità di rilanciare il turismo, passando per la tutela della montagna, dei servizi essenziali, del fondamentale associazionismo e delle attività economiche locali. Questioni che richiedono interlocuzioni autorevoli e un rapporto stabile con le istituzioni regionali e nazionali.

La presenza del Ministro Abodi vuole dunque essere letta come l’avvio di una rete di relazioni istituzionali finalizzata a portare attenzione concreta su Macugnaga e sulla valle Anzasca, creando le condizioni per individuare strumenti, risorse e progettualità capaci di garantire un rilancio reale e duraturo del territorio.

L’obiettivo è aprire una fase nuova, fatta di ascolto, confronto e collaborazione, nella consapevolezza che il futuro di Macugnaga debba essere costruito attraverso una visione condivisa e con il sostegno delle istituzioni, affinché il paese possa tornare a essere un punto di riferimento per il turismo alpino, l’economia locale e la vita della comunità.

La visita di mercoledì 27 rappresenta quindi non un episodio isolato, ma l’inizio di un lavoro che punta a dare prospettive concrete a Macugnaga e ai suoi cittadi.

Lista Macugnaga Unita