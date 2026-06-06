Svizzera, disoccupazione stabile a maggio: tasso fermo al 3%

Resta stabile la disoccupazione in Svizzera. Nel mese di maggio il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, lo stesso livello registrato ad aprile e in lieve calo rispetto al 3,1% di marzo.
I dati sono stati diffusi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), secondo cui alla fine del mese scorso i disoccupati iscritti agli Uffici regionali di collocamento erano circa 140.300, con una diminuzione di 2.600 unità rispetto ad aprile.
Su base annua, tuttavia, il quadro evidenzia una crescita della disoccupazione. Rispetto a maggio 2025, infatti, il numero dei senza lavoro è aumentato di circa 12.300 persone e il tasso risulta superiore di 0,3 punti percentuali.
Il dato resta comunque distante dai livelli raggiunti durante la fase più critica della pandemia di Covid-19, quando nel gennaio 2021 si erano registrati quasi 170.000 disoccupati e un tasso del 3,7%.
Diversa la rilevazione effettuata secondo i criteri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che utilizza una metodologia differente rispetto a quella degli uffici di collocamento. Secondo l’Ilo, nel primo trimestre del 2026 – ultimo dato disponibile – il tasso di disoccupazione in Svizzera si attestava al 5,2%.