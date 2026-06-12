Vogogna, riaperto l'ufficio postale dopo i lavori di riqualificazione

A partire da ieri, 11 giugno, l’ufficio postale di Vogogna ha ufficialmente riaperto le porte al pubblico al termine degli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.

Grazie a questo importante programma di ammodernamento, l’Ufficio Postale dispone oggi di spazi rinnovati e più funzionali, pensati per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

La trasformazione degli ambienti rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo di attività innovative e per l’ampliamento dei servizi della pubblica amministrazione disponibili sul territorio. Attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane, i cittadini possono usufruire di numerosi servizi che integrano e potenziano quelli già messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dalle singole Istituzioni.

Tra le principali novità introdotte figura anche l’installazione del nuovo Postamat, che consente di effettuare operazioni di prelievo, versamento e accesso ai principali servizi automatici di Poste Italiane in modo semplice, rapido e sicuro.

La riapertura dell’Ufficio Postale rappresenta un importante risultato per la comunità e un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e miglioramento dei servizi a disposizione dei cittadini.