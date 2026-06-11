Piedimulera, in consiglio comunale la proposta di recesso dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Il consiglio comunale di Piedimulera è stato convocato in sessione straordinaria per martedì 16 giugno alle 18.30. Una seduta che prevede diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali la proposta di recesso dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.
Il possibile recesso dall’ente sovracomunale rappresenta il passaggio politicamente più significativo della riunione, capace di incidere sugli equilibri istituzionali e sui servizi condivisi con gli altri comuni dell’Ossola. La discussione potrebbe aprire scenari nuovi sulla gestione associata delle funzioni e sulle strategie territoriali.
Accanto a questo tema centrale, il consiglio affronterà anche le variazioni di bilancio, l’approvazione della convenzione per il gruppo appartamento per anziani parzialmente autosufficienti di Villadossola, e due passaggi tecnici legati ad una variante del piano urbanistico. In chiusura, il consiglio sarà chiamato a esprimersi anche sul conferimento di una cittadinanza onoraria.