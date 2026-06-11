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Politica | 11 giugno 2026, 12:05

Piedimulera, in consiglio comunale la proposta di recesso dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Il provvedimento sarà discusso nella prossima seduta, in programma per il 16 giugno

Piedimulera, in consiglio comunale la proposta di recesso dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Il consiglio comunale di Piedimulera è stato convocato in sessione straordinaria per martedì 16 giugno alle 18.30. Una seduta che prevede diversi punti all’ordine del giorno, tra i quali la proposta di recesso dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.

Il possibile recesso dall’ente sovracomunale rappresenta il passaggio politicamente più significativo della riunione, capace di incidere sugli equilibri istituzionali e sui servizi condivisi con gli altri comuni dell’Ossola. La discussione potrebbe aprire scenari nuovi sulla gestione associata delle funzioni e sulle strategie territoriali.

Accanto a questo tema centrale, il consiglio affronterà anche le variazioni di bilancio, l’approvazione della convenzione per il gruppo appartamento per anziani parzialmente autosufficienti di Villadossola, e due passaggi tecnici legati ad una variante del piano urbanistico. In chiusura, il consiglio sarà chiamato a esprimersi anche sul conferimento di una cittadinanza onoraria.

l.b.

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