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FACEBOOK | 13 giugno 2026, 15:57

Incidente ad Anzola, rallentamenti al Rally Valli Ossolane: partenza posticipata

Collisione stradale avvenuto intorno le 15.30 ha causato problemi alla viabilità e un lieve slittamento della partenza della gara di circa 30 minuti

Incidente ad Anzola, rallentamenti al Rally Valli Ossolane: partenza posticipata

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli lungo il percorso utilizzato dagli equipaggi per raggiungere la zona di partenza a Baveno. La situazione ha reso necessario un intervento di regolazione del traffico e ha comportato inevitabili ripercussioni sugli spostamenti delle vetture in gara.

Per questo motivo l’organizzazione ha disposto un ritardo sulla partenza ufficiale della 62ª edizione, inizialmente prevista alle 16.01 da Piazza IV Novembre a Baveno, così da consentire il regolare afflusso di tutti gli equipaggi e garantire lo svolgimento ordinato delle procedure di start.

Nonostante il rallentamento, il programma della gara resta confermato. Dopo la partenza, gli equipaggi affronteranno le prime prove speciali del pomeriggio, con la Baveno-Stresa e il successivo passaggio sulla prova di Crodo, prima del secondo transito serale in notturna.

a.f.

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