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Sport | 13 giugno 2026, 14:22

Archiviato lo shakedown di Trontano, il Rally Valli Ossolane entra nel vivo FOTO

Alle 16.01 la partenza della 62ª edizione. Nel pomeriggio le prove Baveno-Stresa e Crodo, che tornerà protagonista anche in notturna

È terminata la fase di avvicinamento al Rally Valli Ossolane. Dopo lo shakedown disputato nella mattinata di oggi a Trontano, la 62ª edizione della manifestazione entra finalmente nel vivo con la partenza ufficiale prevista alle 16.01 da Piazza IV Novembre a Baveno.

Gli ultimi chilometri di test hanno consentito ai piloti di completare le regolazioni delle vetture e prendere confidenza con l'asfalto ossolano in vista di una gara che si annuncia particolarmente combattuta. 

La gara prenderà il via nel pomeriggio con la prova speciale Baveno-Stresa, in programma alle 16.09. I concorrenti si sposteranno quindi in Valle Antigorio per affrontare il primo passaggio sulla Crodo alle 17.37.

 

Dopo il riordino previsto a Domodossola e il successivo ingresso nel parco assistenza di Piedimulera, gli equipaggi torneranno nuovamente sulla prova di Crodo alle 22.02. Il passaggio in notturna rappresenta uno dei momenti più attesi dell'intero weekend

Redazione

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