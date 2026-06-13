DomoBricks, a Domodossola arriva la mostra dedicata ai mattoncini Lego®

Dalle ore 10 alle 18 gli spazi del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola si trasformeranno in un mondo fatto di mattoncini colorati grazie a DomoBricks - Mostra Lego® "Costruisci il tuo mondo".

L'iniziativa proporrà un'esposizione di elaborati e creazioni realizzate con i celebri mattoncini Lego®, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare costruzioni originali e progetti frutto della passione degli appassionati. Non mancherà inoltre un'ampia area gioco dedicata a grandi e piccoli, dove bambini, famiglie e curiosi potranno divertirsi mettendo alla prova la propria creatività.

L'evento è organizzato da Pro Loco Domodossola in collaborazione con Vco Bricks e si propone come un'occasione di svago e condivisione per tutta la comunità, con ingresso aperto agli appassionati di ogni età.