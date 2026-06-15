Al via il Grest: un'estate sulle orme di San Francesco VIDEO

È iniziato oggi il Grest a Villadossola, quest'anno nuovamente con la presenza esclusiva di un sacerdote che si dedica all'oratorio. Lo scorso anno erano stati gli animatori ad occuparsi interamente del centro estivo, seppur con la supervisione e la partecipazione in alcuni momenti dedicati alla preghiera del parroco don Massimo Bottarel.

A dare il benvenuto questa mattina ai 200 ragazzi che sono iscritti al Grest e ad una novantina di animatori sono stati il parroco don Massimo Bottarel e l'assessore ai servizi sociali di Villadossola Pierangela Borca. Poi la parola è passata a don Luca Ariola, il nuovo collaboratore di don Massimo che si occuperà di seguire i ragazzi in oratorio.

Il grest a Villadossola inizia oggi e si concluderà il 19 luglio e ha come titolo “Bella Fra”. "Sarà un’estate seguendo l’esempio di San Francesco in occasione dell'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi”, ha detto don Luca Ariola dando il via al grest nel campo sportivo dell'oratorio.

“Per qualcuno sarà semplicemente qualche mattina o qualche pomeriggio d’estate da passare in compagnia. Per altri sarà un luogo dove giocare, ridere, fare nuove amicizie e vivere tante avventure – ha detto il parroco -. Ma il Grest sarà molto più di questo. Il Grest sarà una comunità che si metterà in cammino insieme. Sarà un luogo in cui bambini, ragazzi, giovani e adulti sceglieranno di dedicare tempo gli uni agli altri. Sarà un’esperienza fatta di giochi, laboratori, balli, preghiere, attività e momenti di crescita, ma soprattutto sarà un’occasione per imparare che la felicità più grande nasce quando si condivide la propria vita con gli altri”.