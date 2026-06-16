Anche gli over 80 scelgono il digitale: oltre mille utenti dell’app Poste nel Vco

Sono oltre 1000 gli over 80 della provincia azzurra che oggi utilizzano l’app di Poste Italiane, segnale concreto di una crescente familiarità con gli strumenti digitali anche tra i cittadini più anziani. A guidare la classifica è Verbania con 225 utilizzatori over 80, seguita da Domodossola con 130, Omegna con 98 e Gravellona Toce con 56.

Nel Verbano-Cusio-Ossola gli utenti attivi dell’app “P” sono complessivamente oltre 41.000, un abitante su quattro quindi è utente di Poste Italiane.

L’app di Poste Italiane è una vera e propria piattaforma integrata per l’accesso ai servizi del Gruppo: consente di prenotare un appuntamento negli uffici postali, gestire il conto corrente BancoPosta, spedire e tracciare pacchi, controllare le spese delle utenze domestiche, effettuare pagamenti e accedere a numerosi altri servizi. La piattaforma propone contenuti, funzionalità e percorsi di navigazione pensati per rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei clienti.

Oltre 17 milioni di utenti attivi e più di 4,2 milioni di utilizzatori ogni giorno certificano l’app di Poste Italiane come una delle piattaforme digitali più utilizzate dagli italiani, prima tra le app gratuite in Italia sia su Apple Store sia su Google Play. In Lombardia gli utenti attivi sono oltre 2,3 milioni, dato che colloca la regione al secondo posto a livello nazionale per numero di utilizzatori.

L’app piace a utenti di tutte le età: la distribuzione anagrafica è eterogenea, con circa 2 milioni di utilizzatori che hanno più di 66 anni e oltre 330mila ultraottantenni, un numero simile a quello dei minorenni. Un segnale importante di inclusione digitale, che dimostra come le nuove tecnologie possano essere accessibili anche alle fasce di popolazione tradizionalmente meno vicine agli strumenti digitali.