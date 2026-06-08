Svizzera, inflazione stabile a maggio: prezzi in aumento dello 0,6% su base annua

Inflazione stabile in Svizzera nel mese di maggio. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (Ust), l’aumento dei prezzi al consumo su base annua si è attestato allo 0,6%, confermando il dato registrato ad aprile.
La variazione segue il progressivo rialzo osservato nei mesi precedenti: dopo lo 0,1% registrato tra dicembre e febbraio, l’inflazione era salita allo 0,3% a marzo per poi raggiungere lo 0,6% ad aprile.
A maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha toccato quota 101,3 punti. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2%, in rallentamento rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente.
Il dato si è rivelato leggermente inferiore alle aspettative del mercato. Gli analisti interpellati dall’agenzia finanziaria Awp prevedevano infatti un’inflazione annua pari allo 0,7%.