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Economia | 08 giugno 2026, 08:10

Svizzera, inflazione stabile a maggio: prezzi in aumento dello 0,6% su base annua

Dopo due mesi di crescita, l’indice dei prezzi al consumo si conferma sui livelli di aprile. Il dato diffuso dall’Ufficio federale di statistica è leggermente inferiore alle attese degli analisti

Svizzera, inflazione stabile a maggio: prezzi in aumento dello 0,6% su base annua

Inflazione stabile in Svizzera nel mese di maggio. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (Ust), l’aumento dei prezzi al consumo su base annua si è attestato allo 0,6%, confermando il dato registrato ad aprile.

La variazione segue il progressivo rialzo osservato nei mesi precedenti: dopo lo 0,1% registrato tra dicembre e febbraio, l’inflazione era salita allo 0,3% a marzo per poi raggiungere lo 0,6% ad aprile.

A maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha toccato quota 101,3 punti. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2%, in rallentamento rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente.

Il dato si è rivelato leggermente inferiore alle aspettative del mercato. Gli analisti interpellati dall’agenzia finanziaria Awp prevedevano infatti un’inflazione annua pari allo 0,7%.

a.f.

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