Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Le offerte di lavoro proposte dal Centro per l'impiego di Omegna per questa settimana. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 20263563 Azienda lapidea a Baveno cerca con urgenza due operai generici per cantiere della durata di 1 mese per raccolta e movimentazione degli scarti di sabbia e pulizia dell’area di lavoro. Orari 07:00-15:00 con pausa 30 minuti, da lunedì a venerdì. Tempo determinato full time.
- 20263558 e 20263559 Ente ospedaliero situato sulle alture di Oggebbio ricerca rispettivamente 1 cuoco/a e aiuto cucina da inserire all’interno del proprio staff per copertura ferie estive. Contratto a termine di 4 mesi, su due turni 7.00/15.05 oppure 13:40 - 21:30.
- 20262609 Osteria Pub di Domodossola cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza per accompagnare lo chef nel lavoro di preparazione di piatti semplici e veloci durante il servizio. Si richiede disponibilità al lavoro serale anche nei week-end e festivi, autonomia negli spostamenti, serietà e buona predisposizione al lavoro in un gruppo giovane e dinamico.
- 20263552 Centro estetico di Domodossola cerca 1 estetista con qualifica, anche minima esperienza da inserire con urgenza nell’organico aziendale, orario indicativo 14:00/19:00 lun/sab ma è possibile concordarlo in caso di necessità, tempo determinato con possibile proroga e/o stabilizzazione.
- 20263502 Campeggio di Baveno ricerca per la stagione estive un/uno addetto/a alle pulizie delle casette mobili. Si offre un contratto a tempo determinato p.time 18h settimanali dalle 9.00 alle 12.00 per sei giorni su sette. Disponibilità immediata. Patente di guida B
- 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
- 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
- 20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.
- 20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.
- 20261163 Ristorante di Omegna cerca un cuoco/a con esperienza da inserire in cucina. Indispensabile eperienza nel ruolo, autonomia e capacità di gestione del team. Si offre contratto iniziale a tempo determinato full time con orario spezzato per servizio pranzo e cena.