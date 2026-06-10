 / Economia

Economia | 10 giugno 2026, 08:33

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le opportunità del Centro per l'impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Le offerte di lavoro proposte dal Centro per l'impiego di Omegna per questa settimana. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.

  • 20263563 Azienda lapidea a Baveno cerca con urgenza due operai generici per cantiere della durata di 1 mese per raccolta e movimentazione degli scarti di sabbia e pulizia dell’area di lavoro. Orari 07:00-15:00 con pausa 30 minuti, da lunedì a venerdì. Tempo determinato full time.
  • 20263558 e 20263559 Ente ospedaliero situato sulle alture di Oggebbio ricerca rispettivamente 1 cuoco/a e aiuto cucina da inserire all’interno del proprio staff per copertura ferie estive. Contratto a termine di 4 mesi, su due turni 7.00/15.05 oppure 13:40 - 21:30.
  • 20262609 Osteria Pub di Domodossola cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza per accompagnare lo chef nel lavoro di preparazione di piatti semplici e veloci durante il servizio. Si richiede disponibilità al lavoro serale anche nei week-end e festivi, autonomia negli spostamenti, serietà e buona predisposizione al lavoro in un gruppo giovane e dinamico.
  • 20263552 Centro estetico di Domodossola cerca 1 estetista con qualifica, anche minima esperienza da inserire con urgenza nell’organico aziendale, orario indicativo 14:00/19:00 lun/sab ma è possibile concordarlo in caso di necessità, tempo determinato con possibile proroga e/o stabilizzazione.
  • 20263502 Campeggio di Baveno ricerca per la stagione estive un/uno addetto/a alle pulizie delle casette mobili. Si offre un contratto a tempo determinato p.time 18h settimanali dalle 9.00 alle 12.00 per sei giorni su sette. Disponibilità immediata. Patente di guida B
  • 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
  • 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
  • 20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.
  • 20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.
  • 20261163 Ristorante di Omegna cerca un cuoco/a con esperienza da inserire in cucina. Indispensabile eperienza nel ruolo, autonomia e capacità di gestione del team. Si offre contratto iniziale a tempo determinato full time con orario spezzato per servizio pranzo e cena.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore