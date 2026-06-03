Cassioli conquista gli studenti dello Spezia: “Lo sport può trasformare un limite in una forza”

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della crescita personale quella che si è svolta oggi nella palestra del liceo statale “Giorgio Spezia” di Domodossola, dove circa 450 studenti hanno incontrato Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente dalla nascita e tra i più grandi campioni italiani della storia dello sci nautico.

L’incontro, nato dalla collaborazione tra Associazione Karma e i rappresentanti d’istituto, è stato reso possibile grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Stefania Rubatto, che ha creduto fin da subito nel valore educativo dell’iniziativa, offrendo agli studenti del triennio un’importante occasione di confronto e crescita. Prima dell’intervento di Cassioli, la preside ha portato il proprio saluto agli studenti, sottolineando l’importanza di momenti come questo all’interno dell’anno formativo dei ragazzi.

Nel corso dell’incontro Cassioli ha raccontato il proprio percorso personale e sportivo, spiegando come lo sport abbia rappresentato uno strumento fondamentale per acquisire autonomia, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. Attraverso aneddoti, esperienze e riflessioni, ha invitato gli studenti a non concentrarsi sui limiti, ma sulle opportunità che ciascuno può costruire con impegno, determinazione e coraggio.

Tra i temi affrontati anche il valore educativo dello sport, l’importanza della collaborazione, dell’autostima e della capacità di affrontare le sfide senza paura di sbagliare. Un messaggio che ha suscitato interesse e curiosità tra gli studenti, protagonisti di un momento di confronto. Numerose infatti le domande rivolte al campione, che ha risposto alle curiosità dei ragazzi raccontando episodi della sua carriera, della sua quotidianità e del lavoro che oggi porta avanti nel campo della formazione e dell’inclusione.

Particolare attenzione è stata dedicata a Real Eyes Sport, l’associazione fondata da Cassioli con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva tra bambini e ragazzi con disabilità visiva, favorendo autonomia, partecipazione e integrazione attraverso lo sport. Al termine dell’incontro, Daniele Cassioli si è trattenuto ancora con alcuni studenti per scambiare qualche parola, rispondere ad altre curiosità e concedersi alle fotografie di rito.