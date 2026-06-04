Maturità 2026, online le commissioni d’esame: coinvolti oltre 527mila studenti

Nuovo passo verso la Maturità 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili da oggi le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Studenti, famiglie e personale scolastico possono consultare i nominativi attraverso il motore di ricerca dedicato pubblicato sul portale ministeriale.

Quest'anno saranno complessivamente 527.607 gli studenti chiamati ad affrontare l'esame: 513.479 candidati interni e 14.128 esterni. Le commissioni costituite sul territorio nazionale sono 13.989, per un totale di 27.884 classi coinvolte.

La maggior parte dei maturandi frequenta i licei, che contano 273.854 candidati. Seguono gli istituti tecnici con 167.136 studenti e gli istituti professionali con 86.617 candidati.

Come previsto dalla normativa, ogni commissione è composta da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni all'istituzione scolastica.

La pubblicazione delle commissioni rappresenta una delle tappe più attese dagli studenti in vista dell'avvio delle prove. L'Esame di Stato prenderà il via giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, differenziata in base al percorso scolastico e incentrata sulle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo.

A completare il percorso d'esame sarà il colloquio orale, che verterà su quattro discipline e sarà finalizzato a verificare il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, oltre al grado di maturità e responsabilità acquisito durante il percorso scolastico. Per accompagnare studenti e famiglie nella preparazione all'Esame di Stato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inoltre predisposto una pagina informativa dedicata, contenente indicazioni utili, approfondimenti e aggiornamenti sulle prove dell'edizione 2026.