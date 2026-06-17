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Amministrazione | 17 giugno 2026, 18:10

A fine anno Piedimulera lascerà l'Unione Montana Valle Ossola

La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio comunale

Il municipio di Piedimulera e nel riquadro il sindaco Alessandro Lana

Il municipio di Piedimulera e nel riquadro il sindaco Alessandro Lana

Piedimulera esce dall’Unione Montana Valle Ossola. Lo ha deciso, all’unanimità, il consiglio comunale nella seduta di martedì sera.

Nessun problema, nessun contrasto hanno generato la scelta. ’’Era già nel nostro programma’’ ha esordito il sindaco Alessandro Lana, che ha spiegato che il comune ossolano ‘’è rimasto nell’Unione sino al momento del via libera del programma Aree Interne. Abbiamo però una visione diversa di sviluppo, fatta da un percorso differente. Con l’Unione e il suo presidente non c’è mai stato nessun problema: la scelta era prevista’’.

Piedimulera rimarrà nell’Unione Valle Ossola sino a fine anno, poi dal primo gennaio prossimo sarà libera di scegliere se, per alcuni specifici parametri di gestione associata, rimarrà comunque legata alla Valle Ossola o opterà per l’Unione Montana Media Ossola.

re.ba.

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