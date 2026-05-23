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Villadossola | 23 maggio 2026, 18:09

La giunta critica la minoranza per l'assenza in consiglio comunale

Il vicesindaco Maurizio Romeggio ha attaccatto l'opposizione per la mancata presenza alla seduta ma anche per il comunicato fatto di recente sulla situazione delle case Atc

I banchi vuoti della minoranza e nel riquadro il vicesindaco Maurizio Romeggio

I banchi vuoti della minoranza e nel riquadro il vicesindaco Maurizio Romeggio

Poco meno di 20 minuti di consiglio comunale a Villadossola, venerdì sera. Ma più che le diverse variazioni di bilancio,  ha tenuto banco  l’intervento del vice sindaco Maurizio Romeggio che ha criticato le ultime due prese di posizione che la minoranza di Uniti per Villa ha fatto con due distinti comunicati stampa usciti egli ultimi giorni in città.

Romeggio  (era assente il sindaco) è stato critico e impegnato a voler dimostrare l’attività dell’amministrazione in questi anni di ‘governo’ cittadino.

Alla seduta consiliare, infatti, mancava la minoranza che ha deciso di non partecipare dopo che nessuno, in municipio, l’aveva informata dalla imminente convocazione della seduta: se non poi ricevere, il giorno dopo, la convocazione. Un atteggiamento ‘’irrispettoso’’ , secondo la minoranza, che ha così disertato e fatto una nota di protesta.

Il vicesindaco Maurizio Romeggio  ha esordito parlando di ‘’fraintendimento’’ ma poi ha contestato la minoranza poiché ‘’non doveva chiedere del consiglio ad una impiegata’’ ma alla parte politica dell’amministrazione. Ha detto: ''Anche noi l’abbiamo saputo solo tra lunedì  e martedì che si sarebbe dovuto convocare il consiglio per una delibera urgente che altriment  sarebbe scaduta con la perdita del finanziamento’’. Poi ha concluso: ‘’La minoranza faceva prima a venire che a fare il comunicato stampa’’.

Ma le accuse non sono finite qui. Ancora molto polemicamente, Romeggio ha attaccato anche il secondo comunicato col quale l'opposizione  aveva criticato i mancati interventi sulle case popolari a Villadossola, parlando di ‘’situazione avvilente e di degrado’’ e punzecchiando la maggioranza ''più attenta alle molte feste  cittadine che alla situazione della città''.

Romeggio ha sostenuto che ‘’le iniziative delle associazioni sono un fatto importate per la città, in particolare quelle della Pro Loco’’. Poi ha sciorinato dati e cifre di quanto fatto dall’amministrazione e dicendo che gli investimenti fatti si aggirano cui 18,5 milioni di euro’’. 

Senza però parlare del problema case Atc ma parlando di illuminazione, interventi  idrogeologici, area Ruga, opere di compensazione per lo scalo ferroviario,  scuole, Varchignoli  e di altri progetti ed interventi evidenziati già in passato. 

Poi, come dicevamo, il voto sullle variazioni di bilancio.

Renato Balducci

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