Antrona Schieranco: si è dimesso il consigliere di maggioranza Lorenzo Valterio

Lorenzo Valterio, consigliere di maggioranza, abbandona il consiglio comunale di Antrona. Un addio annunciato nell’ultima seduta di giovedì sera, quando è stata letta la sua lettera di dimssioni, in cui parla di ‘’ rammarico’’ per una decisione alla quale è arrivato con ‘’una profonda riflessione’’.

Un segno, il suo, di malumore personale che lo ha indotto a lasciare, a poco meno di 2 anni dopo essere stato eletto nel 2024 con la lista del sindaco Franco Borsotti. Nello scritto Valterio fa accenno al ‘mancato rispetto degli accordi, a pregiudizi personali e alla mancata considerazione professionale’’ che lo hanno indotto ma fare un passo indietro.

Nessun problema numerico per la maggioranza, che ha sostituito Valterio con Adriano Galli.

‘’Un po’ amareggiato lo sono, viste le questioni delle dimissioni nelle quali non mi riconosco. E’ stata una sua scelta, ne prendo atto’’ ha affermato il sindaco Franco Borsotti.