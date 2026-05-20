È stato convocato il onsiglio comunale di Villadossola. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 18.30 in sala consiliare municipale.
Non molti i provvedimenti amministrativi in discussione, in particolare diverse ratifiche di deliberazioni della Giunta comunale relative a variazioni di bilancio. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’esame e l’approvazione della bozza di convenzione relativa alla scuola dell’infanzia paritaria e una variante del piano regolatore cimiteriale.
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Villadossola | 20 maggio 2026, 09:00
Convocato venerdì 22 maggio il consiglio comunale
All’ordine del giorno comunicazioni, ratifiche di variazioni di bilancio e convenzione per la scuola dell’infanzia paritaria
È stato convocato il onsiglio comunale di Villadossola. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 18.30 in sala consiliare municipale.
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