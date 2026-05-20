Convocato venerdì 22 maggio il consiglio comunale

È stato convocato il onsiglio comunale di Villadossola. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 18.30 in sala consiliare municipale.



Non molti i provvedimenti amministrativi in discussione, in particolare diverse ratifiche di deliberazioni della Giunta comunale relative a variazioni di bilancio. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’esame e l’approvazione della bozza di convenzione relativa alla scuola dell’infanzia paritaria e una variante del piano regolatore cimiteriale.