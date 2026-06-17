Beniamino Tomola sarà cittadino onorario di Piedimulera

Beniamino Tomola, lo storico presidente del Piedimulera calcio, sarà cittadino onorario di Piedimulera.

Glielo ha comunicato ieri sera il sindaco Alessandro Lana, durante il consiglio comunale. Beniamino era stato ‘portato’ in sala consiliare dalla sua famiglia con la scusa che si sarebbe discusso (come effettivamente è stato) di un nuovo campetto di calcio a ridosso di quello su cui gioca la squadra di calcio del paese. E quando si parla di calcio, Beniamino non ne sta certo lontano. Lui che del Piedimulera è presidente ininterrottamente dal 1998.

‘’Non me l’aspettavo – ha detto Tomola - . Posso dire che nelle cose ci metto voglia a cuore. Voglio rendermi utile alla collettività e mi impegno in ogni cosa che faccio’’.

La cerimonia ufficiale sarà a luglio, ma già ieri sera le strette di mano e i complimenti non sono mancati.

‘’Mi associo alla decisione dell’amministrazione. Credo che persone come Beniamino sia un esempio’’ ha detto il consigliere comunale Fausto Sgro, che è anche consigliere regionale della Federazione Gioco Calcio.

‘’Beniamino è una persona che ha dato tanto al nostro paese e allo sport -ha detto il sindaco Alessandro Lana – e soprattutto in certi momenti ci ha aiutato a dare delle risposte a situazioni importanti pe ril paese. E’ un premio a lui ma anche a tutte le persone che con lui lavorano per Piedimulera’’.

Un riconoscimento - deciso all'unanimità dal consiglio comunale - che arriva a coronamento di una vita di impegno, anche se in un'annata calcistica amara per la retrocessione della squadra in Prima Categoria. ''Ma sappiamo che Beniaminmo è già al lavoro per la prossima stagione'' ha detto il sindaco Lana.