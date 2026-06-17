Omegna ha ospitato il Raduno di Primavera dei Maestri del Lavoro di Novara e Vco

Si è svolto sabato 6 giugno al Forum di Omegna il tradizionale “Raduno di Primavera” organizzato dal Consolato provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro di Novara e Vco. L’appuntamento annuale rappresenta l’occasione per incontrare gli associati e presentare i nuovi Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito del Lavoro nel corso della cerimonia del 1° maggio a Torino.

La giornata si è aperta con il momento istituzionale nell’auditorium del Forum, alla presenza del viceprefetto aggiunto del Vco Matteo Di Stefano, del vicepresidente della Provincia del Vco Rino Porini, del sindaco di Omegna Daniele Berio, del presidente dell’Unione Industriale del Vco Fausto Milanesi, del console regionale e provinciale Ubaldo Uberti e del viceconsole con delega per il Vco Giuseppe Gesù.

Dopo gli interventi delle autorità e la presentazione dei nuovi decorati, i 52 partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo del Casalingo, scoprendone sia il percorso digitale e immersivo sia la sezione archivistica dedicata alle aziende che hanno segnato la storia industriale del territorio, tra cui Bialetti e Lagostina.

Tra i momenti più apprezzati della giornata l’incontro con Celestina Bialetti, figlia di Alfonso Bialetti e sorella del celebre “omino coi baffi”, intervistata dal direttore del Forum Alberto Poletti. Attraverso il libro “Un sogno di polvere e acqua”, scritto con Alessandro Barbaglia, ha ripercorso la storia della sua famiglia e la nascita della Moka, diventata negli anni un simbolo del made in Italy conosciuto in tutto il mondo.