Ossola Bike protagonista a Rosta: podio per Emma De Min nella Piemonte Cup

Buoni risultati per i portacolori dell'Asd Scuola Mtb Ossola Bike nella sesta prova della Piemonte Cup Xco 2026, disputata domenica 14 giugno a Rosta, nel Torinese.

La gara si è svolta su un percorso particolarmente selettivo, caratterizzato da tratti tecnici artificiali ad alta difficoltà, salite e discese impegnative e condizioni rese ancora più dure dalle elevate temperature e dal terreno asciutto e scivoloso.

Tra le giovani atlete ossolane spicca il risultato di Emma De Min, che nella categoria Esordienti Donne primo anno ha conquistato un ottimo terzo posto, salendo sul podio al termine di una prova convincente.

Nella categoria Esordienti Donne secondo anno, Scesa Alessia e Alice Tettone hanno chiuso rispettivamente al quarto e al sesto posto, sfiorando entrambe le posizioni da podio. Tra gli Esordienti primo anno, Jacopo Perazzoli ha invece terminato la propria gara in quattordicesima posizione.

Da segnalare anche l'ottima prestazione di Francesca Milone, atleta ossolana tesserata per la Rostese. Impegnata nella gara unica riservata alle Allieve del primo e del secondo anno, Milone ha ottenuto un eccellente secondo posto assoluto, confermando il brillante stato di forma mostrato nelle ultime settimane.