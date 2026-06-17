Nuova ondata di calore in arrivo: bollino rosso nel Vco

Una nuova ondata di calore è in arrivo sul territorio piemontese. Secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte, infatti, è atteso bollino rosso o arancione su gran parte del territorio regionale. Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola si registra bollino rosso per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno, con temperature massime che raggiungeranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 22 gradi.
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