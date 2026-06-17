La voce della Palestina arriva a Domodossola: incontro in streaming con Francesca Albanese

Anche Domodossola sarà tra le oltre cento città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

L'appuntamento è fissato per le 20.30 a Casa Don Gianni, in via dell’Artigianato 13, dove il pubblico potrà seguire la presentazione del nuovo libro di Albanese, “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”, pubblicato da Rizzoli.

Nel corso della serata l’autrice dialogherà con il giornalista Matteo Meloni, affrontando i temi al centro del volume e offrendo una riflessione sul conflitto in Medio Oriente, sul rispetto dei diritti umani e sulle conseguenze che le crisi internazionali hanno sulla società globale.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Ossola “Ferma il Riarmo” e dal Comitato Ossola per la Palestina, che hanno aderito alla mobilitazione nazionale organizzata in contemporanea in numerose piazze e luoghi di incontro del Paese.

La partecipazione è libera e gratuita. Prima dell’inizio del collegamento, a partire dalle 19.30, i volontari organizzeranno un momento conviviale con un rinfresco aperto ai partecipanti, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sui temi della serata.

L’evento si propone come un momento di informazione e sensibilizzazione su una delle questioni internazionali più attuali e dibattute, attraverso la voce di una delle figure più autorevoli impegnate nel monitoraggio della situazione nei Territori palestinesi.